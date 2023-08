Buwan ng Wika, Brigada Eskuwela kasado na

Simula ng klase ngayong Agosto 29 ay simula na rin ng Buwan ng Wika na kung saan ay pinaghahandaan na ang mga aktibidad at asahang magiging abala ang mga mag-aaral sa pagpasok nila sa paaralan.

Ayon sa pamunuan ng Department of Education (DepEd), may temang “Filipino at mga Katutubong Wika: Wika ng Kapayapaan, Seguridad, at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan,” ang buwan ng Wika bilang pagkilala sa katotohanan ng pagiging linguistically diversed ng Pilipinas na pinatutunayan ng pag-iral ng napakaraming wika sa bansa.

Pinahahalagahan ng pagdiriwang ngayong taon ang wika sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad, at sa ingklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan.

Samantala, marami nang paaralan ang abala ngayon sa Brigada Eskuwela 2023 kasabay ng enrollment ng mga mag-aaral sa school year 2023-2024.

Ayon kay Atty. Michael Poa, DepEd Undersecretary and Spokesperson,

simple na lamang ang magaganap na Brigada Eskwela ngayong taon at wala ng “Best In Implementing Schools” na contest dahil napansin nila na nagkaroon ng kompetisyon at nawawala yung totoong essence ng Brigada Eskwela.

“This year we just want again to make it simple. We just want clean, neat, and orderly schools,” ayon kay Poa.

Giit pa ni Poa na maraming paaralan ang naapektuhan sa pagtama ng bagyong Egay at Falcon. Marami ang nasira at marami pang paaralan ang ginawang evacuation centers ngayon.

Sa huling record ng DepEd ay nasa 353 schools ang infrastructure damage na kailangang ayusin pa.

Tinitiyak ng DepEd na tuloy ang pasukan ngayong August 29 sa lahat ng pampublikong paaralan. (Vick Aquino)