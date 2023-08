BLACKPINK Rosé natawa sa hiwalayang Andrea-Ricci

Natawa na lamang kay Andrea Brillantes si Blackpink Rosé nang malaman niya na hiwalay na ang young actress kay Ricci Rivero.

Nag-live kasi sa Instagram si Rosé at isa nga sa nanonood ay si Andrea na isang certified Blink, tawag sa fans ng K-Pop idol girl group na Blackpink.

Hindi napigilan ni Andrea na mag-fangirling kay Rosé at nag-comment siya sa IG live nito.

“MY FAVE MEMORY WAS WHEN YOU NOTICED ME FOR MY PROMPOSAL HAHAHAHAHAHA,” komento ni Andrea.

Hindi naman nabigo si Andrea dahil sa pangatlong pagkakataon ay muli na naman siyang napansin ni Rosé, una na nga ay sa Instagram live at sumunod sa promposal niya sa kanyang boyfriend pa noon na si Ricci Rivero sa Blackpink concert sa Philippine Arena.

Naalala nga ni Rosé ang nasabing promposal kaya nagbigay ng update si Andrea sa relasyon nila ng dati niyang boyfriend.

“WE BROKE UP NOW,” tsika ni Andrea sa kanyang comment.

Natawa na lang nga si Rosé nang mabasa niya ang comment ni Andrea at sinabing magpapanggap na lang siya na hindi niya nabasa ang comment.

I’m sure marami na namang Blinks ang napa-“Sana all” sa virtual interaction nina Andrea at Rosé.

‘Yun na! (Byx Almacen)