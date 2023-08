Prangkahan, harap-harapan na talaga kung pagbawalan ng mga fan si Barbie Forteza na ‘sumama’ o mag-post ng mga photo niya with her boyfriend Jak Roberto.

Na sa panahon ngayon, parang sinasabi ng mga fan na dapat ay si David Licauco lang ang kasama niya.

At sa mga emoticon tweet ni Barbie, binibigyan talaga nila ng kahulugan. At mababasa mo talaga ang mga nakakabaliw na pag-utos nila kay Barbie, ha!

Heto nga ang mga chika nila, na alam na alam kong pinagdaanan ni Maine Mendoza noon, dahil kay Arjo Atayde.

“Parang ang mga tagahanga pa ang naging masama, samantalang ikaw lang naman ang iniisip nila.”

“Parang walang ibang lalaki sa mundo.”

“Huwag sanang malunod sa isang basong tubig.”

“Hirap mong ipagtanggol.”

“Huwag puro puso ang pairalin, gamit-gamit din ng utak.”

“Ang saya-saya mo lang, wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga fan.”

“Ganiyan talaga ang nalunod sa pagmamahal. Sobrang in love sa lalaking walang modo, parang mauubos na ang lalaki sa mundo.”

“Opportunity knock only once. Minsan lang dadaan kaya sana hawakan mo ng maige at alagaan. Gamitin mo ang utak mo.”

“Hindi kami galit sa iyo Barbie. Alam naming mabait ka. Sana mas piliin mo ang career mo at hindi lang boyfriend mo ang iniisip mo. Wake up!”

“Nirerespeto namin ang relationship niyo, pero sana low key na lang. Ang dami niyong project ni David na maapektuhan. Para sa pangarap mo, mag-isip kang mabuti.”

“Deserve mo lahat ng mga bashing sa iyo, kasi insensitive ka at inconsiderate.”

“Nakakatampo ka, kami na itong worried, kami pa itong masama.”

“Kung mahal mo ang career mo, ingatan mo. Ang dyowa nandiyan lang `yan, hindi mo kailangang buhatin palagi. Ang opportunity minsan lang yan dumating kaya ingatan mo.”

“Tuwang-tuwa ang bf mo kasi nakasawsaw sa love team niyo ni David.”

“I know Barbie ayaw mo nang dinidiktahan, pero sometimes you need to reflect din coz not all the tame na tingin mo na tama ay tama talaga. From your concern fan here na madami nang pinagdaanan sa buhay.”

Well, abangan na lang natin ang magiging epekto ng mga chikang ito sa ‘Maging Sino Ka Man’ nina Barbie at David. (Dondon Sermino)