Ayusin na ang masalimuot na sistema

Matagal nang problema ang pagsisiksikan o overcrowding sa National Bilibid Prison at maging sa ibang bilangguan sa ating bansa.

Ang ganito pong congestion o pagsisikip sa mga kulungan natin ay pagrabe nang grabe sa bawat araw na lumilipas.

Ang jail overcrowding ay nagbubunga ng samu’t saring problema, kasama na diyan ang kaawa-awang kalagayan ng mga nakakulong o mga Persons Deprived of Liberty (PDLs) at maging ang mahirap na sitwasyon na sa araw-araw ay kinakaharap ng mga opisyal at empleyadong nagbabantay sa Bilibid at iba pang kulungan.

Nagiging sanhi rin ng korapsyon at pang-aabuso ang pagsisikip sa mga bilangguan o penal facility.

Ang nakaraang balita tungkol sa pagkawala ng isang PDL at ang pagtuklas ng mga mass grave sa loob ng Bilibid ang isang pagpapatunay na ang problema ng overcrowding ay nakakaalarma na at dapat ng tutukan.

Bawat araw ay pagsubok sa mga correction official, custodial officer, guard at mga PDL sa Bilibid, na siyang pinakamalaking mega-prison sa buong mundo. Mahigit na 30,000 PDL po ang nakapiit sa Bilibid na ang mga pasilidad ay kasya lamang para sa 6,500 katao.

Nakatoka sa bawat custodial officer ang pagbabantay sa may trentang PDL na iba’t iba ang kinasasangkutan na krimen, gayong pitong PDL lamang ang dapat na sakop ng isang custodial officer.

Bukod riyan, kalat-kalat rin po ang ating jail management system. Iba-iba ang namamahala kaya’t minsan ay nagkakalituhan na kung saan ba dapat dumulog na ahensya ng gobyerno kung ang PDL ay may problema.

Noon pong tayo ay nanungkulan bilang Assistant Secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG), minsan ay may tatawag sa aming tanggapan para may itanong o ipakiusap tungkol sa Bilibid o di kaya naman ay sa provincial jail na hindi naman namin maaksyunan. Bakit po? Kasi, ang Bilibid na ang Bureau of Corrections (BuCor) ang namamahala ay nasa ilalim ng Department of Justice (DOJ). Ang mga provincial jail naman ay nasa ilalim ng provincial governments. Ang sakop po ng DILG ay ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) na siyang nangangasiwa sa mga municipal, city at district jails.

Napakagulo, ano po?

Iyan po at ang nakakaalarmang mga problema sa ating mga penal facility ang ilan sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagpanukala na lahat ng mga tanggapan at ahensya na bahagi ng sistema ng corrections at pamamahala ng ating mga bilangguan ay maipagsama-sama na sa isang kagawaran na tatawaging Department of Corrections and Jail Management (DCJM).

Dito pa lamang sa pagkakawatak-watak ng BuCor, BJMP at provincial government sa pamamahala ng mga penal facility ay makikita na kung paanong kulang ang koordinasyon sa pagitan ng mga ito. Bukod diyan, watak-watak rin ang pamamahagi ng badyet para sa mga ahensyang namamahala sa ating mga bilangguan kaya’t hindi malaman kung paano bang mailalaan ng maayos ang pondo para sa kanilang mga pangangailangan.

Isang halimbawa na lamang ay ang badyet para sa pagkain ng mga PDL. Sa ginawang pagdinig kamakailan ng House Committee on Public Order and Safety, nang akin pong itanong kung paano bang mabuhay sa loob ng Bilibid, inilahad ni DOJ Secretary Boying Remulla na ang malnutrisyon ang isa sa malaking problema sa loob ng bilangguang ito.

Paano po ay napag-alaman sa pagdinig ng komite na pinangunahan ni Sta. Rosa City Congressman Dan Fernandez na kakarampot na P70 kada araw lamang ang badyet para sa bawat PDL sa loob ng Bilibid. Dahil ang pag-supply ng pagkain ay dinadaan pa sa public bidding at kailangang kumita naman ang bidder, magiging P50 na lang ito kada araw para sa bawat PDL. Ang P50 ay para na sa almusal, tanghalian at hapunan. Malinaw namang hindi mapapagkasya ang napakaliit na halaga sa isang araw para sa pagkain.

Ang ganitong sitwasyon ang siyang nagbibigay daan sa korapsyon. Para maka-survive sa loob ng kulungan, ang mga kamag-anak ng mga PDL ay nagpapadala ng pera sa kanila sa pamamagitan ng mga e-wallet tulad ng GCash. Bago makarating sa PDL ang ayuda ay, ’ika nga ni Secretary Remulla, ‘kinakangkong’ pa ng ilang jail guard na kumakaltas ng komisyon na 10 hanggang 20 porsiyento. Ibig sabihin, kung magpapadala ka ng P100 ay P80 na lang ang makakarating sa PDL dahil may bawas na para sa komisyon ng jail guard.

Bago pa sa paglalahad ni Secretary Remulla ng nakakalungkot na estado ng ating mga bilangguan, nauna na po nating narinig ang komprehensibong pag-aaral na ginawa ni Dr. Raymund Narag, isang kilalang international criminology expert at dati ring PDL. Dito po namulat ang inyong lingkod at iba pang mambabatas kung gaano na kagrabe ang sitwasyon sa ating mga bilangguan.

Kaya naman po tayo ay mabilis na naghain ng panukalang batas na House Bill (HB) 8672 para magkaroon ng Department of Corrections and Jail Management. Dito po sa ating panukala, ang BuCor, BJMP, ang mga jail facilities ng mga provincial government, at maging ang Board of Pardons and Parole (BPP) at Parole and Probation Administration (PPA) ay ipapasailalim lahat sa DCJM.

Ang iba pang mga bilangguan sa Metro Manila, Palawan, Davao, Leyte, Occidental Mindoro at Zamboanga na nasa ilalim ng kasalukuyang BuCor ay gagawing mga regional correctional facility.

Marami pa pong mga importanteng probisyon ang nakapaloob sa HB 8672. Ang pangunahing layunin po ng ating panukalang pagtatag sa DCJM ay maisaayos na ang magulong pamamahala ng mga bilangguan sa bansa para lumuwag ang mga ito at mapabuti ang kalagayan ng mga PDL. Ang DCJM rin po ang magbibigay daan para maging mabisang instrumento ang ating correctional system sa pagbabagong buhay ng mga PDL at pagbibigay pag-asa muli sa kanilang napipintong pagbabalik sa ating lipunan.