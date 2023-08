Apostolic duties

GOOD day mga ka-Sarado at ka-Depensa. Sa bihirang pagkakataon nitong nakaraang Miyerkoles, nadala namin ang tatlo kong apo at dalawang anak sa isang private resort sa Lipa, Batangas.

Ito ay sa Amicasa Farm Estate sa Batangas, CALABARZON, ito ay higit-kumulang 20 hectares na puro mango trees, rambutan, durian, avocado, guyabano at iba pa. Meron siyang tatlong swimming pool na pwede lumangoy ang mga bata, 5 bahay din ang nasa loob ng Amicasa Estate.

Nagsawa sa swimming ang mya bagets kong apo at anak kaya todo enjoy sila, plus nilutuan pa kami ng katiwala ng farm na si Anthony at Bel ng bulalo, pansit at ang “star” ng hapag kainan na sinampalukang manok na native.

Super sulit ang pag-stay namin dahil kami lang ng pamilya ko ang nasa resort at magandang rate ang ibinigay sa amin sa pagrenta ng mga kwarto.

Pinabaunan pa kami ng mga prutas at buko pag-uwi sa bahay. Kaya ayan saan ka pa? Pagdating sa pasyalan, eh ‘di mag-Amicass ka na!

***

Pagsapit ng Saturday, August 5, nagtungo naman ang grupo ko sa Lucena para sumakay ng RORO Starhorse papuntang Marinduque para sa isang basketball clinic para sa mga taga-LANDY NATIONAL HIGH SCHOOL at umattend ng isang FUN RUN para sa kanilang fund raising activity.

Medyo puyatan nga lang ang biyahe sa barko dahil gabi ang lakad naming mga coach, pero hindi matatawaran ang suporta na ipinakita ng mga LANDY faculty teachers at mga batang sumali sa clinic.

Ang event ay hindi matutuloy kung wala ang tulong ni Pareng Mar Perlas, presidente ng LNHS.

Sa August 12 (Saturday) nasa Davao City naman ako para sa isang basketball clinic na gaganapin sa Almendras Gym. Ito ay proyekto ng GMA/NCAA kaya kita-kits mga basketball fans.