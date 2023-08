Anak ni Sylvia world champion sa Hip Hop 

Humahakot ng parangal ang pamilya ng mag-asawang Sylvia Sanchez, Art Atayde ngayong isang awardee na rin ang isa pa nilang anak na si Gela Atayde.

Proud na ipinangalandakan ni Ibyang ang pagiging champion ni Gela at ng team nito sa nakaraang ‘World Hip Hop Dance Championship’ sa Phoenix, Arizona.

Sa kanyang Instagram, ibinahagi ng premyadong aktres ang larawan ni Gela hawak ang tropeo, nakasuot ang medalya, at nasa kabilang kamay naman ang itinaas nitong watawat ng Pilipinas.

Ani Sylvia, “All the hard work & sacrifices paid off! Congratulations to UP Streetdance and course to legit Status coach @vimirivera for winning the world Hiphop Champion 2023 in Phoenix Arizona. Shout out to my daughter @gelaatayde Me, your dad and your siblings and the entire Atayde and Campo Families are super proud of you!!! Your focus and determination inspires us. You’re a winner!!! We love you Gelatin!”

Namumutakti sa acting award si Sylvia pati na ang dalawa niyang anak na sina Congressman Arjo Atayde at Ria Atayde.

Si Gela naman ay medyo naiba sa pamilya dahil pagsasayaw ang pinili niyang karera, pero ngayon ay nag-aartista na rin siya sa ‘Senior High’ new series ng ABS-CBN.