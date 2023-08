Alyssa Valdez magsasagawa ng mga volleyball clinic sa Pasig

NAKATAKDANG makipagtulungan si multi-volleyball titlist at dekoradong spiker sa Pilipinas na si Alyssa Valdez sa pamahalaan ng Pasig City upang palawakin ang volleyball program ng siyudad.

Nakipagkasundo ang Creamline Cool Smashers superstar sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement para makipagtulungan kay Pasig City Mayor Vico Sotto na isulong ang volleyball.

Magdaraos ng ilang training camp ang 30-anyos na dating three-time Most Valuable Player sa collegiate team na Ateneo Blue Eagles, gayundin ang parehong bilang ng parangal bilang conference MVP sa Premier Volleyball League at hindi mabilang na indibidwal na parangal mula sa amateur at professional leagues.

“I’m very overwhelmed by the recognition po. And hindi ko ini-expect, so maraming-maraming salamat sa Pasig City,” pahayag ni Valdez sa isang report.

Makakadaupang-palad ng 5-foot-9 spiker na tubong San Juan, Batangas ang lokal na pamahalaan ng Pasig na layong ilapit sa mga kabataan ang mabisang grassroot program para sa pampalakasan.

“Very thankful, nagkaroon na tayo ng unang programa, led by them. At nakakatuwa ‘yung reaksyon ng mga bata pati ng mga parents,” wika ni Sotto sa video na inilabas sa VLOG NG PASIG. “Good opportunity, talagang dapat ang start ng sports sa grassroots at ‘yun ‘yung ginagawa nila. So, thank you kay Alyssa at sa buong team.”

Bukod sa pagiging kapitana sa Cool Smashers, ilang beses rin nitong pinangunahan ang National Volleyball team na sumabak sa iba’t ibang pandaigdigang kumpetisyon tulad ng Southest Asian Games at ASEAN Grand Prix.

“Babalik po tayo dito sa Pasig para bisitahin mulit ang ating mga naturuan at sana makapag-invite pa tayo ng mas madaming kids na matutulungan at matuturuan ng volleyball. So, we’re really happy na makabalik po tayo dito sa Pasig,” sey ni Valdez. (Gerard Arce)