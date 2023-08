Shevana Laput, DLSU dadagitin Lady Falcons

INAASAHANG babakuran ni opposite hitter Shevana Niols Laput ng mala-pader na depensa ang De La Salle Lady Archers upang ilapit sa titulo sa pagsagupa nito sa nagpapakitang husay na Adamson Lady Falcons sa Game 1 ng best-of-three title series ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals na magsisimula Miyerkoles, Agosto 9.

Huling nagtala si Laput ng kabuuang 23 puntos tampok ang 16 kills at 6 service aces upang tulungan sina Alleiah Jan Malaluan na may 25 puntos at Thea Allison Gagate na may 14 puntos at bitbitin ang Lady Archers na tumuntong sa ikalawang sunod nitong kampeonato matapos iuwi ang titulo ng UAAP Season 85.

Ilang beses din itinanghal si Laput bilang Best Player of the Game sa naiibang torneo na nagpapakita ng kanyang itinatagong husay na posibleng magtulak sa tsansa nilang makamit ang gintong medalya bilang unang national champion sa SSL.

Malaking tulong din ang presensiya ni Laput kay Malaluan na nagbabalik mula sa minor knee injury na nagtulak dito para malimitahan sa laro noong UAAP Season 85 pati na rin sa huling pagwawagi nito kontra sa University of Santo Tomas sa klasikong limang set na labanan na nagtapos sa 22-25, 25-18, 14-25, 26-24, 26-24.

Inaasahan namang makakatapat ni Laput at ng Lady Archers ang matinding hamon mula sa Adamson Lady Falcons na kinailangan ang 76 minuto sa pagpapatatsik sa University of Perpetual Help Lady Altas.

Sinandigan ng Adamson sina Ayesha Juegos na may 29 puntos, Maria Rochelle Lalongisip na may 21, Lucille Almonte at Lorene Toring na may 15 at 10 puntos sa 25-19, 25-21, 25-16 panalo. (Lito Oredo)