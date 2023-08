Senglot na lespu sasampolan, menor de edad, 2 pa tinutukan

Isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang inireklamo matapos umano itong magpapu­tok at tutukan ang apat na katao, kabilang dito ang dalawang menor de edad, habang lasing ito sa Jaro district sa Iloilo City noong Sabado nang gabi.

Kinilala ang pulis na si Police Staff Sgt. Nico Galvesolo, 38, naka­talaga sa Iloilo City Police Office (ICPO) pero sumasailalim ngayon sa schooling at residente ng Barangay Buntatala, Jaro district ng lungsod na ito.

Ayon kay ICPO Director Police Col. Joeresty Coronica, naglalakad ang mga biktimang sina Joel Zepeda, 20-anyos, Bryan Joshua Celiz, 19-anyos at dalawa pang edad 16 at 12 sa kahabaan ng Barangay Bunta­tala nang masalubong nila si Galvesolo bandang alas-otso nang gabi.

Binunot umano ni Galvesolo ang kanyang service firearm at itinutok ito sa mga biktima. Hindi pa nakuntento at saka nito itinutok ang baril sa lupa at ipinutok.

Sa takot ng mga biktima, nagtakbuhan ang mga ito habang wa­ring natauhan ang pulis at umalis sa lugar. Sumuko rin ito kalaunan sa kanyang mga kabaro.

Dinala ito sa crime laboratory ng Police Regional Office (PRO) 6 para sa ballistic at paraffin test.

Samantala, tiniyak naman ni PRO 6 Director Police Brig. Gen. Sidney Villaflor na hindi niya kukun­sintihin at paiimbestigahan pa si Galvesolo na posibleng masuspinde o masibak sa serbisyo kapag napatunayang may nilabag itong batas. (Edwin Balasa)