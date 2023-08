Sarah gustong maka-collab si Sandara

Hindi pa rin makapaniwala ang Pambansang Krung Krung at K-Pop idol na si Sandara Park na mahal pa rin siya ng mga Pinoy.

Kahit matagal na nga raw na wala siya sa Pilipinas at hindi napapanood sa TV ay patuloy pa rin siyang minamahal ng mga Pinoy maski ng mga Gen Z at Alpha na wala pang muwang o hindi pa pinapanganak noong sumikat siya rito 20 years ago.

Noong Sunday, isa si Sandara sa nag-perform sa Acer Day 2023 sa SM Mall of Asia Arena kasama ang iba pang ambassadors, si Sarah Geronimo, at tambalang DonBelle nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Si Sarah ang nag-open ng nasabing anniversary concert, na sinundan ni Sandara.

Unang pinerform ni Sandara ang mga kanta niyang ‘Festival’ at ‘T MAP’ na mula sa kanyang debut EP (extended play) bilang solo artist sa South Korea.

Hiyawan ang mga tao nang i-perform niya ang 2023 version ng kanyang unang hit song sa Pilipinas noong 2004, ang ‘In or Out’. Ayon sa kanya ang re-arranged version na pinerform niya ay para lamang sa mga Pinoy Daralings, tawag sa fans niya.

Hindi naging madamot si Sandara at nagkaroon ng encore performance kung saan pinerform niya ang ‘I Am the Best’ na hit ng dati niyang girl group na 2NE1.

Nagpaulan naman ng kilig sina Donny at Belle nang kantahin nila ang song ni JRoa na ‘Byahe’.

Very gentleman si Donny sa kanyang ka-love team na palagi niyang inaalalayan sa tuwing aakyat at bababa sila ng stage.

Pagkatapos ng performances ay in-interview ng host na si Robi Domingo ang mga ambassador.

Nagkuwento sina Donny at Belle sa kanilang upcoming teleserye na ayon sa kanila ay kakaiba sa characters na ginampanan nila.

Relate much naman daw si Donny bilang online gamer sa kanyang upcoming film na ‘GG’.

Hindi naman umurong sina Sarah, Belle, at Robi sa hamon ni Sandara na gawin ang kanyang ‘Festival’ dance challenge.

Wish ni Sandara na sana ay palagi siyang maimbitahan sa Pilipinas para mag-perform at sinabing magkakaroon siya ng isang collaboration.

Nang masabi ni Sandara na magkakaroon siya ng collaboration ay biglang nag-dialogue si Sarah ng, “Sana ako!”

Hiyawan ang audience sa idea na magko-collab ang dalawang music icons.

“Gusto ko! Gusto ko! Yes, let’s do it in the future,” sey ni Sandara kay Sarah.

At binuking din ni Sandara ang kanyang makaka-collab.

“Pero for now, collaboration with SB19.

“Sa Christmas, so abangan ninyo ’yon. A special project and andami pa, eh. I’m looking forward with so much things, so abangan ninyo ‘yan,” sey pa ni Sandara.

After ng show ay tumungo agad si Sandara sa airport para bumalik sa South Korea.

Marami ang excited sa unang collaboration ng mga K-Pop at P-Pop idols at sana nga ay magkaroon din ng collaboration sina Sarah at Sandara dahil paniguradong magiging hit ito.

Bonggels!