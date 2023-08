Russell Westbrook dapat sikwatin ng Bulls sa Clippers

KABILANG sa mga dapat silipin ng Chicago Bulls na sikwatin sa free agency ay si Los Angeles Clippers guard Russell Westbrook.

Maraming kailangan ang Bulls na idagdag para mapalakas ang kanilang koponan, at ayon sa isang Yahoo Sports report, si one-time NBA Most Valuable Player (MVP) Westbrook ang una sa listahan.

Kulang ang Chicago sa shooting kaya kailangan nila ng sandata para matulungan ang Bulls sa kanilang 3-point attack.

Pero si 34-year-old guard Westbrook muna ang dapat na makuha ng Chicago para makasama nina Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Coby White at Ayo Dosunmu.

“This wouldn’t have solved the Bulls’ 3-point issues, but it would have given them a point guard capable of running the offense. Russell Westbrook could have immediately stepped in as the team’s primary facilitator,” nakasaad sa Bulls Wire, website ng Chicago.

Kaya tiyak na pag-aagawan si Westbrook ng Chicago at ng Clippers na nais din na manatili ang star point guard sa kanila.

Sa final stretch ng regular season nakaraan, nag-average si Westbrook ng 15.8 points per game, 4.9 rebounds at 1.1 steals kasama ang 48.9 percent sa shooting at 35.6 percent sa three-point line. (Elech Dawa)