Romualdez isusulong proteksiyon ng mga OFW sa ASEAN

Nangako si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dadalhin sa ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ang mga isyu na nakakaapekto sa mga Overseas Filipino worker (OFW).

“Among the key issues we want to address here include the protection and welfare of our OFWs,” sabi ni Romualdez sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Jakarta, Indonesia.

Sinabi ng speaker na kasama ang pagbibigay ng proteksiyon sa mga OFW sa prayoridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at kinikilala ang kanilang sakripisyo at kontribusyon sa bansa.

Binigyan-diin ni Romualdez ang kahalagahan na paramihin ang mga oportunidad upang kumita sa bansa sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga magbubukas na negosyo.

Sinabi ni Romualdez na magpapasa ng mga panukala ang Kamara de Representantes upang mas maging investor-friendly ang bansa.

Pinangunahan ni Romualdez ang delegasyon ng Pilipinas sa 44th Gene­ral Assembly ng AIPA. (Billy Begas)