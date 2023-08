Rabiya super lambing, harot sa birthday message kay Jeric

Harut-harutan, lambing-lambingan si Rabiya Mateo sa birthday message, via Instagram video niya, sa dyowang si Jeric Gonzales.

“Happy Birthday, Baby.

“May God shower you with endless love and joy! I love you so much!” sab ni Rabiya.

Pero sa kanta sa background, bongga nga ang lyrics na ‘I won’t grow old without you!’

At siyempre, bumaha ng birthday message kay Jeric sa wall ni Rabiya. At bongga rin na very smooth, quiet ang relasyon nilang dalawa, ha!

Natuto na nga ang dalawa na hindi ikalat ang mga chika sa buhay nila. Hindi na nga sila tulad noon na balandra kung balandra sa mga eksena sa relasyon nila.

Ngayon nga na medyo private sila, mas tahimik, at mukhang mas masaya sila.

Gone are the days na nga na nagpu-post si Rabiya ng mga cryptic messages na patungkol sa mga nanloloko sa kanya.

At bongga rin ang career niya ngayon, dahil patok ang karakter niya bilang si Tasha sa ‘Royal Blood’, ha!

Well… (Dondon Sermino)