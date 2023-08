Pusa na kahawig ni Harry Styles, patok sa netizens

Nagulat ang mga netizen matapos makita ang isang pusa na kahawig umano ng singer na si Harry Styles.

Sa ibinahaging video sa TikTok ni Jessa Rigunan, makikita ang isang itim na batang pusa na may pagkakahawig umano sa nasabing singer.

“I don’t know why but my cat lowkey looks like Harry Styles,” sey nito.

Nagulat naman ang netizens sa nasabing video at may kanya-kanyang hirit din:

“OO NGA HAHAHAHAHA”

“Harry style multiverse”

“Definitely long- haired Harry”

Pinasikat ni Harry ang mga kanta na ‘As It Was’, ‘Late Night Talking’, ‘Watermelon Sugar’, ‘Adore You’ at ‘Sign of the Times’. (Carl Santiago)