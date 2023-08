Pinay volunteer nakasalo si Pope Francis sa tanghalian

Parang nasa langit.

Ito ang pakiramdam ni Audrey Abatol, ang 33-anyos na Pinay nang makasalo niya sa tanghalian ang pinakamataas na lider ng Simbahang Katolika na walang iba kundi si Pope Francis.

Sabi ni Audrey, hindi pa nga siya nakakamove on sa napakapambihirang karanasan.

Aniya, nagsimula siyang maging volunteer para sa 37th World Youth Day sa Lisbon, Portugal noong Nobyembre.

Pero hindi niya umano akalain na hindi niya lang makikita ang Santo Papa, nakasama pa niya itong nananghalian kasama ang iba pang kabataan mula sa iba’t ibang bansa sa Apostolic Nunciature noong Agosto 4.

Nasorpresa nga raw siya nang imbitahan siyang mananghalian kasalo ang Santo Papa.

“Even though it was short, I know it was very intimate because we were just a few,” ayon pa sa taga-Mandaue, Cebu.

Aniya pa, “It was really a grace from God but also it was beautiful to just be simple. Like just be simple with the Pope and be reminded that he is also a person like me and we can always have a, it’s possible that we have a meal together just like anyone else.”

Bilang ganti sa kabutihang-loob ni Pope Francis, binigyan niya umano ito ng imahe ni Santo Niño De Cebu.

Ngayon, matatawag na raw niya ang sarili na kabilang sa mga ‘bukod tanging pinagpala’ dahil nakita, nakausap at nakasalo niya sa pagkain ang Santo Papa.