‘Pinas nagprotesta sa ‘pambobomba’ ng China

Nagpadala ang gobyerno ng note verbale sa Chinese Embassy kasunod ng panibagong insidente ng pangha-harass ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply sa mga sun­dalong nakadestino sa Ayungin Shoal.

Sa panayam ng media kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Bulacan nitong Lunes, sinabi nitong personal na pinuntahan ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian at dinala ang note verbale kasama na ang mga larawan at video ng pambobomba ng water canon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas.

Hihintayin aniya ng gobyerno kung ano ang magiging sagot ng China sa ginawang pangha-harass na naman sa puwersa ng pamahalaan.

“Well, the usual, ang ating Secretary of Foreign Affairs ay pinuntahan si Ambassador Huang ngayong araw at nagdala ng isa pang note verbale’ kasama na ang mga picture, mga video kung ano mga pangyayari at titingnan natin kung ano ang kanilang magiging sagot,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng pangulo na patuloy na igigiit ng gobyerno ang karapatan sa West Philippine Sea ng naayon sa international law at sa United Nations Convention on the Law of the Sea, at patuloy na makikipag-ugnayan sa gobyerno ng China upang malutas sa maayos na paraan ang isyu sa pinaag-aagawang teritoryo.

Nagpatawag ng command conference ang presidente nitong Lunes nang hapon sa Fort Bonifacio, Taguig City pagkatapos ng Change of Command ng Philippine Army upang pag-usapan kung ano ang gagawin sa nangyaring insidente. (Aileen Taliping)