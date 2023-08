Pia todo paseksi sa pagbebenta ng libro

Sure akong sold out agad ang book ni Pia Wurtzbach, ang ‘Queen of the Universe: A Novel: Love, Truth, Beauty’.

Eh kasi naman, sa post pa lang niya sa Instagram, grabe na ang reaksyon ng mga fan niya, pati ng mga kaibigan niya, ha!

Kahit ang mga kapwa niya beauty queen tulad nina Ann Colis, Yvethe Santiago, Kris Janson, Samantha Bernardo, Stacey Gabriel, Graciella Lehmann, ay naghahangad na magkaroon ng libro ni Pia. Lahat nga sila ay bet mag-pre-order.

Imagine pati si former Miss USA Deshauna Barber ay bet makabili ng libro niya.

Eh, ang bongga rin kasing mag-promote ni Pia ng libro niya. Sa unang post niya, lantad na lantad ang alindog niya habang nagbabasa ng libro niya.

At sa mga kasunod na photo naman, naka-swimsuit siya ng pink, ala-Barbie, ha! At kulay pink din kasi ang libro niya, kaya malakas makahatak ng atensiyon.

Anyway, available na nga sa Amazon ang libro ni Pia sa Pilipinas sa Setyembre , at sa Nobyembre naman ay for international release na ito. Pero ngayon pa lang ay marami na ang nagpi-preorder, ha!

At ‘kaloka nga na ang daming nagri-request ng book signing, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)