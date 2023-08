Pelikula ni Kathryn, tatapatan ng mga big Hollywood movie

Hindi dapat komportable ang Star Cinema Productions, at fans ni Kathryn Bernardo dahil bigating mga pelikula pala ang makakatapat ng ‘A Very Good Girl’ sa September 27.

Sabay-sabay ngang magbubukas sa mga sinehan sa araw na ‘yon ang pelikula ni Kathryn at ang mga international movies na ‘The Last Voyage of the Demeter’ (tungkol sa paglalayag ni Dracula sa Demeter ship), ‘The Creator’ na (science-fi film tungkol sa labanan ng humanity at artificial intelligence forces), ‘Forbidden Play’ (Japanese family mystery-horror), at ‘Dear David’ (supernatural horror film na base sa tunay na pangyayari sa isang Twitter thread).

Ang tanong pa — mayroon bang local movie na tatapat sa dyowa ni Daniel Padilla?

Anyway, dalangin ng maraming Pinoy movie lovers na tuluyan nang maibalik ang sigla ng Pelikulang Pilipino kapag ipinalabas na ang ‘A Very Good Girl’.

Pressured kaya si Kathryn na maging blockbuster ang latest movie niya lalo na at siya ang reyna ng box office dahil first and second highest grossing local films of all time ang mga pelikula niyang ‘Hello, Love, Goodbye’ at ‘The How’s of Us’?

Well… (Ogie Narvaez Rodriguez)