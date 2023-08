Palaro closing ceremony! Bandila ng Pilipinas binaligtad ng drone

NAHALUAN ng malaking pagkakamali at pagkondena ang closing ceremony ng 63rd Palarong Pamabansa sa Marikina Sports Centre nitong Sabado matapos pumalpak ang mga drone sa paglalapat ng tamang anggulo sa bandila ng Pilipinas na naging pabaligtad.

Matagumpay ang pagtatapos ng isang linggong aksiyon ng multi-sporting grassroots event na nagbabalik matapos ang apat na taon kasunod ng COVID-19 pandemic, na nauwi sa kontobersiyal na pagpapamalas ng drone show, matapos mabaligtad ang bandila ng Pilipinas na nagpapakita ng kulay pula sa ibabaw at kulay asul sa ibaba.

Inilabas ng Marikina City Public Information Office sa kanilang Facebook ang live na kuha ng mga larawan at videos sa pagkakaroon ng pagkakamali sa drones.

Sinundan ito ng opisyal na pahayag ng Marikina PIO na kumokondena sa supplier na DroneTech Philippines.

“Sa nasabing Drone Show ay nagkaroon ng pagkakamali sa formation ng bandila ng Pilipinas kung saan pula ang nasa ibabaw at asul ang nasa ibaba. Mariing kinondena ng Marikina City Government sa pangunguna ni Mayor Marcy Teodoro ang pangyayari at pinapakasuhan ang Dronetech PH upang madetermina ang mga legal na pananagutan ng kumpanya kasama na rin ang mga kalakip na kaparusahan at multa,” pahayag ng Marikina City Government sa kanilang statement.

Ipinaliwanag ng DroneTech Philippines ang nasabing pagkakamali sa pagpapa-ilaw na isinisi sa masamang kondisyon ng panahon na nagdulot ng umano’y ‘signal interference’ sa naturang lugar na pumipigil sa kanila na magsagawa ng mga naunang pagsubok sa programming.

“We would like to clarify that this error in the Drone Show programming which was supposed to bes tested days before could have been noticed and corrected was not successfully done due to severe whether conditions and signal interference on the said area for several nights,” ayon sa inilbas na public apology statement ng DroneTech.

“The company is sincerely sorry for this unintentional error in programming. As God is our witness, we have innocently made this mistake and have no malice or bad intentions on anyone and the people of Marikina and the Philippines as a whole.” (Gerard Arce)