Ang isa sa malalapit sa puso ng pamilyang Duterte ay ang mga indigenous people o katutubo ng Davao City. Sinisikap ng inyong Kuya Pulong na hindi mapabayaan ang kapakanan ng anim na katutubong Moro tribes na mga Taosug, Maguindanaon, Iranun, Kagan, Maranao, at Sama, at ng limang Lumad tribes na Klata, Ata, UboManuvo, Matigsalog, at Tagabawa na naninirahan sa Davao.

Kaya naman tayo ay nagpapasalamat dahil kamakailan ay tinulungan tayo ni Mr. Zhao Xiuzhen, ang Consul General sa Davao City ng bansang Tsina, na makapaghandog ng 320 sewing machines sa ating mga kapatid na katutubo.

Ang pagtutulungang ito sa pagitan ng tanggapan ng Davao City First Congressional District at ng Office of the Consul General ng Tsina ay pagpapatunay ng matatag na pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang panig. Maraming aspekto ng kooperasyon sa pagitan ng ating tanggapan at ng Consul General ng Tsina ang maari pang mapalawak at mapatibay para sa kapakinabangan ng mga Dabawenyo.

Sa pamamagitan ng aking anak na si Rodrigo “Rigo” Duterte II, nai-turnover nitong nakaraang linggo ang mga makina sa aking nakababatang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte para mai-donate sa mga katutubong nagnanais na magkaroon ng maliit na negosyo o makapagtrabaho sa pamamagitan ng pananahi.

Ang tanggapan ni Mayor Baste ang mamamahagi ng mga sewing machine sa mga katutubo na naninirahan sa malalayong komunidad ng Davao City.

Nagpapasalamat din tayo sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa pangako nitong pagte-training sa mga katutubong nais gumamit ng mga makina.

Magtutulung-tulong ang tanggapan ng inyong Kuya Pulong sa Davao City, ang pamahalaang lokal, TESDA at maging ang pribadong sektor para maisakatupan ang proyektong magbibigay ng oportunidad sa ating mga kapatid na katutubo na magkaroon ng maayos na kita.

Maaring masabi ng iba na hindi naman karamihan ang 320 sewing machines para makatulong sa lahat ng mga katutubo sa Davao, pero magandang simula ito para mapabuti ang kanilang buhay at kalagayan.

Ang isa sa mga layunin ni Mayor Baste at maging ng inyong Kuya Pulong ay mapanatili ang pagiging “insurgency-free” ng Davao City. Magagawa ito hindi lamang sa paraang militar, kundi sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang mga nakatira sa lungsod ay may kabuhayan at kita na sapat para sa kanilang mga pamilya.

Ang pamamahagi ng mga sewing machine sa mga katutubo ng Davao City ay isa lamang sa mga community projects para sa ating mga katutubo at para na rin sa pananatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod.

Bukod sa pagbibigay pag-asa at oportunidad sa mga kapatid nating katutubo, isa pang masayang kaganapan sa nakaraang linggo sa Davao City ay ang pagpapakasal ng 50 na magsing-irog na pinangasiwaan ni Mayor Baste sa Barangay Puan.

Si Rigo ang muling kumatawan sa inyong Kuya Pulong sa Kasalan ng Barangay kung saan tayo ay namahagi ng mga munting regalo sa mga bride na nakipagpalitan ng “I Do” sa kanilang mga groom.

Pinapaabot muli ng inyong Kuya Pulong ang pagbati ng ‘congratulations and best wishes’ sa 50 newlyweds ng Davao City. Sana ay manatiling matatag at masaya ang pagsasamahan ng mga bagong kasal. Hangad ng inyong Kuya Pulong ang isang maganda at maginhawang bukas para sa kanilang lahat.