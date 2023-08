‘Pag sablay kontra baha project: ‘Magre-resign ako sa agri’

Bibitiwan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang kanyang puwesto bilang kalihim ng Department of Agriculture (DA) oras na pu­malpak ang isinusulong na impounding system sa Candaba swamp sa Pampanga at mawalan ng hanapbuhay ang maraming magsasaka.

Sinabi ito ni Marcos matapos makipagdebate kay Pampanga Rep. Anna York Bondoc na mahigpit na tumututol sa suhestiyon ni dating Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson hinggil sa 200 hectare water impounding area sa Candaba swamp dahil maraming magsasaka ang mawawalan umano ng hanapbuhay kapag naging grabe ang pagbaha rito.

“The Candaba swamp is not being proposed to be used as one thing for another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain ‘yong buhay doon eh swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig,” wika ng pangulo sa isinagawang situation briefing sa Pampanga na dinaluhan din ng mga lokal na opisyal sa lalawigan.

“Wala tayong interes na sirain ang buhay ng 6,000 na farmer,” diin ni Marcos.

“Hindi naman natin sila pababayaan. ‘Pag nangyari iyon magre-resign ako ng DA dahil mali, hindi na tama ‘yong aming plano,” dugtong pa nito.

Nauna rito ay nagbanta si Rep. Bondoc na mag-walkout sa briefing matapos kontrahin ang plano na gawing water impounding ang Candaba swamp upang mabilis na humupa ang tubig baha sa lalawigan.

“Hindi po kami papayag sa impounding sa Candaba swamp, that is a wrong concept and we are not going to allow that. Diyan sa Candaba, diyan nag-umpisa ang Hukbalahap movement, if you want a security problem sirain n’yo ‘yang hanapbuhay ng lahat ng magsasaka sa Can­daba, magwa-walkout po kami rito,” babala ni Bondoc.

Nagsalita rin ang alkalde ng Candaba at itinulak ang dredging at desilting ng Pampanga River upang mapalalim ito at hindi bahain ang malaking bahagi ng lalawigan pero kinontraNnaman ito ni Marcos dahil band aid solution lang ito.

Aniya, kaya binabaha ang Pampanga ay dahil sa malakas ang ulan at dapat daw maunawaan na mga tao na “the weather is changing, hindi na tayo babalik sa dati. Ganito na ang climate change.”

Upang masolusyunan naman ang trapik sa North Luzon Expressway, inirekomenda ng pangulo na itaas ang bahagi ng expressway kung saan inaabot ng tubig baha. (Aileen Taliping)

