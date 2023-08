Nagpakasal uli? Ruffa binigyan daw ng bahay ni Yilmaz sa Forbes

Ang bongga ng mga kuwento sa mag-ex na sina Ruffa Gutierrez at Yilmaz Bektas, ha!

Nagpakasal daw kasi uli ang parents nina Lorin at Venice.

May tsika ring civil daw muna ang kasalang naganap kina Ruffa at Yilmaz at pinaghahandaan na nila ang big wedding nila na magaganap daw sa Istanbul, Türkiye.

Nang makausap namin si Ruffa, ang tungkol doon ang klinaro namin sa kanya.

Siyempre, naloka si Ruffa, ha!

“Ang nakakaloka, si Tita Lilibeth (sister ng tatay niyang si Eddie Gutierrez) tumawag sa akin. Pinag-uusapan daw sa Amerika na nagpakasal kami uli ni Yilmaz.

“Pati raw ‘yung nanay ni _ (pangalan ng isang sikat na aktor), tumawag doon sa isang friend niya dahil nagkabalikan nga raw kami ni Yilmaz, na nagpakasal uli kami.

“‘Yung isang kakilala ko rin from Davao na palaging nagbibigay sa akin ng pomelo, nag-message sa akin. Naiyak daw siya dahil nagkabalikan at nagpakasal uli kami ni Yilmaz. Idol daw talaga niya kami at nakakatuwa raw.

“Nakakaloka lang. Limang beses na yata kaming ikinasal, pero puro imbento lang. Nakakatawa. How funny talaga!” sey ni Ruffa.

Maging si Ruffa ay nawiwindang daw sa mga kuwento ng muli raw nilang pagpapakasal ng kanyang ex-husband.

At ang lalong ikinaloka ni Ruffa ay ‘yung kuwentong dahil sa balikan nila ni Yilmaz ay binigyan daw siya ng mansion ng tatay nina Lorin at Venice.

At sa Forbes Park, Makati City raw ang mansion na ibinigay ni Yilmaz kay Ruffa, ha!

“My gosh, sana totoo nga at lilipat na ako kaagad. Hahaha!

“Saan na ang keys?

“Can you ask Yilmaz? Tell him to give me na the keys. Hahaha!” natatawang dialogue ni Ruffa.

Ang nakakaloka kasi ang mga naglalabas ng fake news na ‘yan ay ang mga vlogger na hindi naman talaga kilala si Ruffa at ang hilig gumawa ng mga imbentong content, ‘noh?!

Ang hilig-hilig din kasing maniwala ng ibang mga netizen sa mga naglalabasan sa social media na talaga namang nakakaloka, ha!

So, malinaw na, hindi totoo ang tsikang nagkabalikan, nagpakasal uli sina Ruffa at Yilmaz, lalong walang mansion na iniregalo sa actress-TV host, ha!

‘Yun na!