Misyon ng NTF-ELCAC, target matapos ni Gadon

Target ngayon ng adviser kontra kahirapan na matapos ang misyong ginagampanan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa paghahatid nito ng mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayang napeste ng mga komunistang-teroristang CPP-NPA-NDF.

Inihayag ito ni Presidential Adviser for Poverty Alleviation Lorenzo “Larry” Gadon sa lingguhang pulong balitaan ng NTF-ELCAC nitong Lunes na pinamagatang Tagged Debunking Lies by Telling the Truth.

Para kay Gadon, dapat ngang humingi pa ng ‘supplemental budget’ ang Task Force upang di maputol ang programa nitong Barangay Development Program na nagbubuhos ng pondo para sa mga kinakailangang mga proyekto ng mga barangay na dati’y kinukubkob ng mga CPP-NPA-NDF.

Malaki aniya ang nagawa ng NTF-ELCAC na maibsan ang kahirapan ng mga barangay na dating hawak ng mga komunistang-terorista.

Batid ni Gadon na noong una, nang binuo ito ay mayroong P18 billion budget ang task force na natapyas sa P10B bilyon ngayong taon at halos paubos na.

“Paanong maipagpapatuloy ng NTF-ELCAC ang misyon nito, kung kapos ito sa pondo?” tanong nito, na sinabing masasayang lamang ang nasimulan ng task force na palayain ang bansa sa kahirapan at rebelyon.

“They should asked for a supplemental budget to continue its program. How would you solve this problem, that you say is now only confined in Norther Samar,?” pahayag pa nito.