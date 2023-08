Mga K-Pop idol nakisali sa Pinoy dance challenge

Patok na patok ngayon ang ‘Mini Ms. U’ dance challenge, ha!



Hindi lang ang ‘It’s Showtime’ hosts at Madlang Pipol ang napapasayaw sa ‘Mini Ms. U’ na kanta ng Batang Cute Po na si Imogen dahil pati ibang celebrities gaya ni Maricel Soriano ay game na game sumayaw kasabay si Enchong Dee.

Hindi rin nagpahuli sa dance challenge si Zeinab Harake na patok na patok sa TikTok na 3.7 million ang views, pati si Gladys Reyes na nag-hula hoop pa habang sinasayaw ito.

Hindi naman makapaniwala ang mga Pinoy na isasayaw at sasali sa ‘Mini Ms. U’ dance challenge ang mga naglalakihang K-Pop idols.

Nauna nga riyan si Xiumin ng boy group na EXO, sumunod naman si Karina ng girl group na Aespa, at ang latest nga ay si Sunoo ng boy group na Enhypen na sinasabing the next BTS.

Ang nasabing kanta ay ang theme song ng ‘Mini Ms. U’ na beauty pageant for kids ng Kapamilya noontime show.

Sa tuwing mag-uumpisa ang nasabing segment ay sinasayaw ito ng hosts at contestants at dahil sa mga bata ang kasali kaya simple lang ang steps.

Dahil sa simple at cute steps kaya nag-hit agad ang dance challenge na ito plus nakakaaliw at malakas ang recall ng melody at ang cute rin ng boses ni Imogen.

Sa ngayon ay may 51.9 million views na ang #MiniMsUDanceChallenge sa TikTok. (Byx Almacen)