Mga BARMM gov hinirit peace and order meeting bago BSKE

Ikinatuwa ng BARMM Governors Caucus (BGC) ang naging hakbang ni Interim Chief Mi­nister, Ahod Balawag Ibrahim, na tipunin sa unang pagkakataon ang Council of Leaders noong August 9 sa Davao City.

Simula nang maitatag ang BARMM noong March 2019, nanawagan na ang mga provincial governor sa activation ng Council of Leaders upang ang boses ng mga Local Government Unit (LGU) ay marinig at maikonsidera sa pamamalakad sa autonomous region.

Sa pagsisimula ng BGC noong June 6, 2023, limang halal na governor ng BARMM ang nanawagan para sa pagpupulong ng Regional Peace and Order Council (RPOC), gayundin ang pagpupulong ng Council of Leaders, at iba pa.

Nagpulong ang RPOC sa Sulu noong June 10 kung saan isinumite ng mga governor ang kanilang manifesto at open letter kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa Joint Position Paper, nanawagan ang mga governor para sa regular meeting ng Council of Leaders, kahit kada tatlong buwan upang masunod ang mandato ng RA 11054 o Bangsamoro Organic Law.

Nanawagan din ang mga governor na isama sa agenda ng pulong ng council ang peace and order issues patungo sa October 2023 Barangay and SK elections; rationalizing and harmonizing ng BARMM at LGU planning; mas malakas na coordination sa pagitan ng regional ministries at LGUs sa implementation ng mga regional projects transparent, accountable, at episyenteng implementasyon ng mga regional project at ang isyu ng rule of law at hustisya sa rehiyon.

Ang BGC ay binubuo nina Gov. Mamintal Adiong, Jr. ng Lanao del Sur, Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu ng Maguindanao del Sur, Gov. Abdusakur M. Tan ng Sulu, Gov. Hadjiman S. Hataman-Salliman ng Basilan, at Gov. Yshmael “Mang” I. Sali ng Tawi-Tawi.