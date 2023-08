Matapos makipagsapakan! Tim Anderson nakaamba multi-game suspensiyon

NAMUMURONG maburo sa multi-game suspension si Chicago White Sox starting shortstop Tim Anderson dahil sa pakikipagsapakan nito kay Jose Ramirez ng Cleveland sa isang Major League Baseball game nitong Sabado.

Nagkaubusan ang bench ng magkabila nang magpang-abot sina Anderson at Ramirez sa sixth inning ng 5-3 win ng White Sox.

Nagsuntukan ang dalawa sa second base, groge na bumagsak si Anderson nang abutin sa baba ng overhand right ng All-Star third baseman ng Guardians.

Ejected ang dalawang players, gayundin sina Cleveland manager Terry Francona, third base coach Mike Sarbaugh, closer Emmanuel Clase at Chicago manager Pedro Grifol.

Nag-iimbestiga na ang MLB pero wala pang ibinababang desisyon habang ikinakamada ng magkaribal ang series finale nitong Linggo. (Vladi Eduarte)