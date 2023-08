‘Matanda ka na! Umayos ka!’: Sunshine lumabas sungay, pangil sa taga-showbiz na bastos

Hindi binanggit ni Sunshine Cruz kung sino ang taong tinutukoy niya na ‘nambastos’ sa kanya via Viber.

Pero, pinost niya ang mga chika nito sa kanya, pati na ang naging conversation nila, lalo na noong nagpadala ito ng video sa kanya, na tinakpan ni Sunshine ng color, para hindi obvious na makita.

Sa post ni Sunshine, tila nangungumusta lang ang taong `yon sa kanya sa simula. Na hindi nga niya nirereplayan, pero dahil sa video na pinadala nito sa kanya, doon na sumabog si Sunshine.

“Biglang bait ng loko!

“Ilang beses na tong tao na ito nangungulit sa mga messaging platform ko but I decided to ignore him. Earlier today he sent me a video through viber which was my last straw to finally reply to him.

“Lalabas ang sungay at pangil ko sa mga katulad nito. I know how to respect people who deserve it pero kapag ayaw mo tumigil sa kabastusan mo, kaya kita sabayan.

“Matutunan mo sanang irespeto ang kapatid sa industriya!” sabi ni Sunshine.

So, obvious na taga-showbiz ang taong ito na nambastos kay Sunshine, ha! ‘Kaloka ka, kung sino ka man.

Pinost ni Sunshine ang usapan nila, na nagsu-sorry nga raw ito sa kanya.

“Sorry sis!” sabi ng kausap ni Shine.

“Napakabastos mo! Gago. Ako pa talaga ha! Tanda mo na uy! Umayos ka!

“Wala akong pakialam sa issue mo! Manahimik ka na!”

Heto naman ang sunod-sunod na replay noong nambastos kay Sunshine.

“Yes yes it’s my fault. My bad sis very bad of mine. I’m sorry from the bottom of my heart. I don’t mean no harm.

“In God’s name I don’t mean no harm kapatid. I put all the blame on me.

“Sana mapatawad mo ako. Pasensiya na mali ang approach ko na maging friend ka ulit, kasi madami din sana ako na ilapit na maging raket. Napakagago ko talaga, tama ka. Again sorry.

“Kindly erase na muna pls kapatid, at hindi na ako magti-text sa iyo.

“I wont do it again anymore please kapatid.

“I’m begging you pls. Maawa ka naman sa akin. Pamilyado po ako. Hindi na po mauulit talaga. After nito erase ko na number mo kung hindi na po magiging friends.”

‘Kaloka, ha!

Oh, ‘di ba? Hindi niya kinaya ang pagsabog ni Sunshine, ha! (Dondon Sermino)