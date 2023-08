Martin, Pops magiging lolo’t lola na

Nag-announce na si Robin Nievera, panganay na anak nina Martin Nievera at Pops Fernandez, na buntis na ang girlfriend niyang si Mia Nacoba.

“We’re having a boy!” sabi nina Robin at Mia.

Sabi ng isang tinanong namin, sa January raw manganganak si Mia.

So by January, lolo’t lola na sina Martin at Pops, ha!

Sa post nga nina Robin, Mia, nag-comment pa si Pops ng, “Woohoo!!! I am gonna be a LOLLY!!! Yup!” at sabi naman ni Martin, “Yeah what will he call me?”

Kung si Pops nga ay ‘Lolly’ ang gustong itawag sa kanya ng magiging apo, may mga nagsa-suggest naman na ‘Papalo’ ang itawag kay Martin.

Pero kahit nga magiging lolo’t lola na sina Martin at Pops ay mukhang excited naman sila.

Kahapon nga ay tinext ko si Martin at sinabing, “Magiging lolo ka na!” at “Hahahaha,” ang isinagot niya.

Bongga! (Jun Lalin)