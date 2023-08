Magandang balita sa mga taga Laguna at Cavite

Pagkatapos ng ilang buwang pagka-antala, malapit nang buksan ang Aguinaldo interchange ng CALAX (Cavite Laguna Expressway).

Sa ngayon, inaabot ng mahigit isang oras ang mga motorista mula sa Mamplasan Rotonda hanggang Tagaytay. Sa pagbubukas ng Aguinaldo interchange, mababawasan eto ng hanggang 30 minuto para bumilis ang biyahe.

Matatandaan na naantala ang konstruksyon ng Aguinaldo interchange dahil sa problema ng right-of-way na nahirapang makuha ang clearance mula sa may-ari ng isang kapirasong lupa.

Ayon sa huling ulat ni constuction manager Wilson Bontigao, ang interchange ay 91% naang kumpleto. Kaya nasabi ni Arlette Capistrano, MPT South VP for Communication and Stakeholder Management, na posible na etong buksan pagpasok ng Setyembre 2023. (Ang buong CALAX mula Mamplasan hanggang Kawit ay nakatakdang tapusin at buksan sa Nobyembre 2024.)

Para sa mga komyuter naman, ibinalita ni LRT1 Cavite Extension management team Carlos Tan na 88% ng trabaho sa civil, structural, architectural, mechanical, electrical, plumbing at fire protection ang nagawa na sa Phase 1 ng proyekto.

Ang Cavite Extension ay ang idudugtong na riles sa LRT1 mula sa Baclaran hanggang Bacoor, Cavite. Ang Phase 1 nito ay binubuo ng 5 istasyon na kasalukuyang ginagawa ng team. Narito ang estado ng konstruksyon ng bawat istasyon:

1. Redemptorist station: 59.8% kumpleto

2. MIA station: 66.8%

3. AsiaWorld/PITX station: 54.6%

4. Ninoy Aquino station: 59.3%

5. Dr. Santos station: 71.1%

Kaya naman tiwala ang LRMC (Light Rail Manila Corporation) na mabubuksan ang Phase 1 mula Baclaran hanggang Dr. Santos Ave. bago matapos ang 2024.

Para sa natitirang Phase 2 & 3, hinihintay na lang nila ang right of way clearance mula sa pamahalaan para umpisahan ang riles patungong Bacoor, Cavite.

Kaya lang, nagpatupad ng dagdag-pasahe simula noong Agost0 2, 2023 sa LRT1 at LRT2.

Base sa desisyon ng Rail Regulatory Unit (RRU) noong Hunyo, ang bagong boarding fare ay Php13.29 at ang distance fare ay naging Php1.21 bawat kilometro.

Nangangahulugan eto na ang bagong minimum na pasahe ay P14 para sa Store Value Cards (SVC) at P15 para sa Single Journey Tickets (SJT). Kaya mas maiging gumamit ng SVC o beep card ang mga komyuter para makatipid at maikawas sa abala.

Makikita ang kumpletong fare matrix sa website ng LRMC (operator ng LRT1) at LRTA(operator ng LRT2).

Noon pang 2015 huling nag-adjust ng pamasahe ang LRT1 & LRT2. Sa kabila nito, hindi naman tumigil ang LRMC sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Dinagdagan ang bilang na tren sa tumatakbo sa linya kaya mas madalas ang dating ng biyahe; pinaganda ang mga istasyon , at; itinatayo ang Cavite Extension, sabi ni LRMC Chief Operating Officer Rolando J. Paulino III.

Idinagdag ni Ms Jacqueline Gorospe, head of communications ng LRMC, nakapag-upgrade sila ng signalling system, naglagay ng QR-based ticketing system at sinimulan nang patakbuhin ang mga bagong Gen-4 train.

Ayon sa LRTA, ang karagdagang pamasahe ay gagamitin para sa pagsasaayos at pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo ng LRT2.

Samantala, tuloy pa rin ng 20 percent discount sa mga pasaherong senior citizen, person with disability (PWD) at mga estudyante.