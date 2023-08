Louie Alas ikinakasa kontrata sa Zamboanga

MAGBABALIK ang premyadong collegiate at beteranong PBA coach na si Louie Alas sa paghawak ng koponan.

Ito ay matapos na giyahan ng dati din national coach na si Alas ang Zamboanga Family’s Brand Sardines sa krusyal na panalo kontra dating kampeon na San Juan Knights, 80-66, nitong Agosto 5.

Hindi lamang pinutol ng Zamboanga ang winning streak ng Knights kundi naiangat pa nito ang koponan sa ikaapat na pwesto sa South Division sa kabuuang 16-6 panalo-talong kartada sa ginaganap na Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Regular Season. .

“Yes I coached last game without contract,” sabi lamang ni sabi ni Alas, na huling hinawakan ang Phoenix Fuel Masters sa PBA. “Under negotiation pa. Hopefully, we can reach a good agreement.” (Lito Oredo)