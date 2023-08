Kyline ‘di pumalag na paghihiwalayin sila ni Mavy

Balitang mabubuwag na raw ang MavLine love team nina Mavy Legaspi at Kyline Alcantara.

Nasubukan ang love team nila sa mga project na ‘I Left My Heart in Sorsogon’, ‘Zero Kilometers Away’ at ‘Luv Is: Love At First Read’.



Susubukan naman daw itambal ang dalawa sa artista.

“Actually, kung ganun po ang plan, okey naman po para sa amin ni Mav. Kasi siyempre, gusto naming masulit ‘yung youth namin. Meaning, gusto naming mag-explore sa maraming bagay… with or without the love team, okay naman po. Para sa akin, and I know, ‘yun din po ang magiging statement ni Mavy. Ganun din po siya,” sey ni Kyline.

Magiging mabuti raw ang makawala agad sina Kyline at Mavy sa kanilang love team at subukan ang makatrabaho ang ibang artista. Paghahanda na rin daw iyon para sa magiging solo career nila balang-araw.

Ayon pa kay Kyline, “‘Yun naman ang sinasabi ko noon, na gusto ko ring mag-solo. But then again, I trust the management. And, pinagkatiwalaan nila ako sa isang love team, and it worked. And now, kung ‘yun ulit ang plano nila o may iba silang plano para sa akin, I still trust them, of course. Sila pa rin ang nakakaalam.”

Wala pa pa naman daw official na sinasabi ang management na mabubuwag na ang MavLine love team, pero paghahandaan na raw ito ni Kyline.

“Sa pagkakaalam ko po, no one’s saying na it ended na talaga. Kung may iba mang plano, of course, kasi nag-work out naman ‘yung love team namin ni Mavy. Kung may ibang plano ang management, I would definitely trust them. Kung ano makakabuti sa aming dalawa, why not?”

(Ruel J. Mendoza)