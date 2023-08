Kauna-unahang tableta kontra postpartum depression aprub na sa US FDA

Aprub na sa United States Food and Drug Administration (US FDA) ang kauna-unahang pills kontrasevere depression sa mga katatapos lang na manganak.

Ang kondisyon o postpartum ay nakaaapekto sa libo-libong bagong ina sa United States taon-taon.

Nabatid na taon-taon ay umaabot sa 400,000 katao ang nakararanas ng postpartum depression. Sa ilan ay kusa naman itong napapawi sa loob ng ilang linggo ngunit sa ilang katao ay tumatagal ng ilang buwan o umaabot pa ng taon ang nararanasang depresyon.

Ilan sa paraan ng paggamot sa postpartum ay counseling o pag-inom ng antidepressants.

Pero kamakailan lang ay inaprubahan ng FDA ang Zurzuvae, isang gamot para sa mga ina na nakararanas ng severe depression na may kaugnayan sa panganganak o pagbubuntis.

Ang nasabing tableta ay kailangang inumin isang beses kada araw sa loob ng 14 na araw.

“Having access to an oral medication will be a beneficial option for many of these women coping with extreme, and sometimes life-threatening, feelings,” sambit ni Dr. Tiffany Farchione, director of psychiatric drugs ng FDA.

Ang bagong gamot ay nadiskubre ng Sage Therapeutics.

Inaprubahan ito batay na rin sa ginawang pag-aaral ng dalawang kompanya na nagpapakitang ang mga babaeng uminom ng Zurzuvae ay nakakaramdam ng kabawasan ng senyales ng depresyon sa loob ng sa loob ng apat hanggang anim na linggong period kumpara sa mga nakatanggap ng dummy bill.

Ani Dr. Kimberly Yonkers ng Yale University, malakas ang epekto ng Zurzuvae at puwedeng ireseta sa mga katatapos lang na manganak bilang antidepressants.

“The problem is we don’t know what happens after 45 days,” sinabi pa niya.

Bunga nito, hinirit ni Yonkers, isang psychiatrist na tumututok sa postpartum depression, na kailangan pa ring iobliga ng FDA sa Sage na magpasa ng follow-up data para sa resulta o development sa mga kababaihang sumubok ng tableta.