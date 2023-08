Jordan Clarkson biyaheng ‘Pinas na

NAISPATAN ang Fil-Am NBA star na si Jordan Clarksons na nagtungo at pumasok sa Los Angeles International Airport Lunes para sa inaasahan nitong pagtungo sa Manila para simulan ang ensayo sa Gilas Pilipinas na nakatakdang sumabak sa iho-host nitong FIBA Basketball World Cup 2023.

Sa post ng LA-based photo journalist na si Jhay Otamias, ipinakita nito sa kanyang eksklusibong kuha ang pagpasok ni Clarkson sa LAX International Airport para sa kanyang 13-oras na flight papuntang Maynila.

Inaasahang darating sa bansa ang Utah Jazz point guard at itinanghal na NBA Sixth Man of the Year na si Clarkson ngayong Martes ng umaga ayon sa ipinangako nito sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP).

Si Clarkson ang itinalaga ng Gilas Pilipinas na maging naturalized player nito sa pagsabak ng bansa sa gaganapin na FIBA World Cup 2023 kung saan makakasagupa nito ang Dominican Republic, Angola at Italy sa Group A.

Ang dati nitong pwesto sa Asian Games kung saan tinulungan nito ang Gilas Pilipinas sa ikalimang pwesto ay aakuin naman ng naturalized Filipino na si Justin Brownlee. (Lito Oredo)