It’s not the voting that’s democracy; it’s the counting.”

– Tom Stoppard.

Saan galing ang 20 million-plus votes noong 2022 National Elections sa bansa ?

Yan ang bumabagabag kay dating Information-Communications Technology Secretary Eliseo Rio.

Yan din ang dapat tanungin ng taumbayan sa Commission on Elections (Comelec).

Batay sa pagsusuri ni Rio, sa tulong ng mga computer experts, Alas – 7:35 noong gabi ng araw ng halalan, sinabi ni Commissioner Marlon Casquejo sa mga mamamahayag na 22,963 presinto lamang sa buong bansa, o 22 porsiyento, ang opisyal na nag-ulat ng pagtatapos ng pagboto.

Ngunit makalipas ang 42 minuto, 8:17, 47 porsiyento ng lahat ng presinto ay hindi lamang nagsara kundi naghatid din ng mga resulta.

Mula sa isang ilegal na device na may IP address na 192.168.0.2 na, tulad ng isang matalinong magic trick, ay nanatiling nakatago noong 2022 elections ngunit nalantad lamang isang taon pagkatapos.

“Ang sinumang nagmanipula sa mga pagpapadala ng VCM ay alam ang mga resulta ng halalan bago magsimula ang pagbilang,” dagdag ni Rio.

Lumitaw din sa kanilang research:

-98.8 percent ng resulta sa mga presinto sa Metro Manila ay galing sa iisang pribadong IP (internet protocol) address, 192.168.0.2.

-95.5 porsiyento ng mga resulta ng Cavite ay nagmula sa parehong IP address 192.168.0.2.

-81 porsiyento ng mga resulta ng Batangas ay nagmula pa rin sa iisang IP address 192.168.0.2.

Ang mga natitirang resulta sa Metro Manila, Cavite at Batangas ay nagmula sa iba’t ibang pribadong IP address na nagsisimula sa “10.”

Ginamit ang 192.168.0.2 sa lahat ng ibang probinsya na “misteryosong” nagpadala ng mga resulta sa loob ng isang oras matapos ang pagboto sa 7 p.m.

“Malinaw na ngayon kung bakit hindi maipakita ng Comelec ang Transmission Logs ng telcos gaya ng ipinangako ni Chairman George Garcia noong Okt. 18, 2022,” sabi ni Rio.

“Ipapakita ng [transmission logs] na karamihan sa mga election return na natanggap ng Transparency Server sa unang oras ng pagbibilang ay hindi pumasa sa mga network ng telcos, ngunit na-preload ng isang lihim na man-in-the-middle gateway, isang gatekeeper, na may pribadong IP address 192.168.0.2.

“Hindi sila nanggaling sa telcos PLDT/Smart, Globe o Dito na magpapadala sana ng resulta ng eleksyon mula sa mga presinto. Sinabi ni Rio na ang 192.168.0.2 ay isang labag sa batas na “man-in-the-middle o intervening,” paliwanag ni Rio.

Inamin naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ang komisyon ay gumamit ng 20,300 modems na may isang private IP address para sa pagbilang ng boto noong eleksyon ng 2022 . “Walang iligal dito,” sabi ni Garcia.

Ayon kay Rio, “For all we know Marcos Jr. and Sara Duterte truly won, but that’s not the point. Ang gusto natin sa Comelec ay ang katotohanan, hindi ang imposibleng resulta.”

Ang isa pang tanong, bakit tahimik ang dalawang kapulungan Kongreso sa isyung ito? Wala pang magpapatawag ng public hearing? Kailangang malaman ng bawat botanteng Pilipino ang katotohanan o kasinungalingan sa nangyari sa 2022 elections.