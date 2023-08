GM Wesley So bawal kumurap

HUMANTONG sa rapid match si Super Grandmaster Wesley So matapos mauwi sa draw ang second match nila ni GM Jules Moussard ng France sa Round of 32 ng World Cup knockout 2023 na nilalaro sa Baku, Azerbaijan.

Tangan nina 29-year-old So at Moussard ang tig-isang puntos sa kanilang two-game classical match, kailangan nilang maglaro ng dalawang rapid games para malaman kung sino ang sasampa sa Last 16.

Magbabanatan uli sina former Philippine chess team star So at Moussard na may tig-25 minutes plus 10 seconds increment, kung sakaling magtabla pa rin ang iskor nila ay susunod na labanan nila ay blitz naman.

Naka-abang si GM Alexey Sarana ng Russia sa round of 16 kung saan makakalaban niya ang mananalo sa pagitan nina Cavite-born So at Moussard.

Samantala, swak na sa susunod na round si reigning World No. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway matapos nitong pagpagin ang kababayan na si GM Aryan Tari, 1.5-0.5.

Sunod na makakalaban ni Carlsen si GM Vincent Keymer ng Germany. (Elech Dawa)