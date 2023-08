GAB, Pag-IBIG aayuda sa mga Pinoy pro atleta

NAGTAMBALAN ang Games and Amusements Board (GAB) at ang Pag-IBIG Fund (HDMF) para umayuda sa mga Filipino professional athlete.

Kaugnay pa rin ito ng ‘3xPRO’ advocacy ni GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin na ‘promote, professionalize, protect’ ng mga pro athlete.

Nagsagawa ng pagpupulong nitong Agosto 3 sina Clarin, GAB Chief of Staff Atty. Regino Mallari, Jr., GAB Chief Relations Officer Mark Fabie, Pag-IBIG Fund Chief Executive Officer Marilene C. Acosta, Deputy Chief Executive Officer for Home Lending Operations Cluster Benjamin R. Felix, Jr., Senior Vice President for Member Services Operations Sector Atty. Marie Antoniette D. Diaz at OIC of Member Relations Department Janice Anne P. Delmo.

Sumentro ang diskusyon sa financial literacy program, pagbibigay ng access sa high-interest MP2 savings scheme, pagpapadali ng housing and short-term loan program at pagkakaroon ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus.

Ang naturang card ay magkakaloob sa mga GAB employee at GAB licensee pro athletes para sa exclusive discount at reward sa mga groceries, tuition fees, hospital bills, fuel expenses, restaurant bills at iba pa sa lampas 300 partner-establishments sa buong bansa.

Dahil dito, matutulungan ng GAB at ng Pag-IBIG ang mga professional athlete para sa kani-kanilang kapakinabangan.