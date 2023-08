Dahil sa mga basher: Andrea binalak i-fake kamatayan

KylDrea is back! Yes, balik tambalan via YouTube nga sina Kyle Echarri at Andrea Brillantes.

Aminado ang dalawa na nagkaroon sila ng ‘disconnection’, at happy raw sila na nagkasama sila ulit.

“Best friend pa rin ba tingin mo sa akin?” tanong ni Andrea kay Kylie.

“Oo naman!” iglap na sagot ni Kyle.

At siyempre, naglaro sila ng ‘most likely’. Na actually, ni-recreate lang nila ang vlog na ginawa nila noong mga bata pa sila.

Like si Andrea ang laging late.

Dinepensahan naman ni Kyle ang sarili na hindi siya mahilig manira o mag-backstab. Pero aminado siyang mas madaldal.

“Mas gentle giant na ako ngayon!” sabi ni Kyle.

Ayon naman kay Kyle, si Andrea raw ang tipo ng tao na puwedeng sumali sa TV show para maghanap ng pag-ibig.

“Hoy, bakit ako? For the experience lang `yon!” sabi ni Andrea.

Pero isa sa nakakalokang topic o tanong nila ay kung sino sa kanila ang may kakayanan na ipeke ang kamatayan (fake death)?

Sabi ni Andrea, binalak na raw niya ‘yon noon, lalo na noong mga panahong ang daming namba-bash sa kanya.

“Actually naisip ko na `yon dati. Pero right now, hindi na!

“Naisip ko pa noon na magbabago pa ako ng name. Tapos konti lang ang makakaalam, my mom and my sister. Or baka just my sister lang.

“Basta parang maka-car crash ako!

“Ito talaga ‘yung time na ang daming namba-bash sa akin. Sabi ko, what if I fake my own death?

“Tapos magi-guilty sila (basher) sa mga masasakit, masasama na sinabi nila sa akin!” chika pa ni Andrea.

Sa tanong kung sino sa kanila ang puwedeng bumalik sa ex-dyowa? Pareho raw silang puwedeng gawin `yon.

At sino sa kanila ang unang mag-aasawa?

“Me!” sabi ni Andrea.

“I’m a dreamer. I love love, eh.

“I’m a hopeless, helpless romantic. Hahahaha!” hirit pa ni Andrea.

Anyway, marami nga ang natuwa na bumalik na ang KylDrea.