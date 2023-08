Binuking ng makeup artist: Maja panay ang iyak bago ang kasal

Nakakaaliw and at the same time ay nakakaiyak ang video na pinost ng makeup artist na si Denise Go-Ochoa sa kanyang Instagram noong Sunday morning.

Si Denise ang asawa ni Dominic Ochoa at kilalang makeup artist ng mga sikat na artista. Siya ang napili ni Maja Salvador na mag-makeup sa wedding nito in Bali, Indonesia noong July 31.

Sa video, makikitang maayos na nagkukuwentuhan sina Maja, Denise, at ang hairdresser na si Jay Wee.

Halos patapos na nilang ayusan si Maja nang may biglang pumasok sa room, tumayo ang aktres sa kanyang makeup chair para yakapin ang mga mahal sa buhay na dumalaw sa kanya hours before her wedding.

At hindi nga napigilan ni Maja ang maiyak. Iyak nang iyak ang aktres kaya panay ang biro nina Denise at Jay na back to zero sila sa pagpapaganda sa kanya.

Tawanan sila nang tawanan at nakiiyak din sila with Maja.

Kuwento pa ni Denise, ilang beses sila nag-back to zero. Ang makeup ni Maja ay ilang beses binura para magsimula ulit.

Sa nasabing post, nag-sorry si Maja sa kaibigang makeup artist at sinagot naman ito ni Denise na nag-enjoy naman siya kahit na nakailang beses silang umulit para mas lalong mapaganda ang aktres sa wedding nito kay Rambo Nuñez.

Dagdag pa ni Denise, mas marami nga raw silang time na magkuwentuhan bago tuluyang ikasal si Maja.

Kahit pala sa shooting ng video pagkabihis ni Maja ng wedding gown ay muling umiyak ang aktres, ayon naman sa kuwento ng stylist niyang si Cath Sobrevega.

‘Kaloka!

