Bebot nainlab sa nangholdap sa kanya

May kasabihan na ang pag-ibig ay maaaring dumating sa maraming anyo ngunit sinong mag-aakala na isang babae ang mahuhulog ang loob sa lalaking nangholdap sa kanya.

Pinag-uusapan ngayon online ang kakaibang love story ng babaeng Brazilian na si Emanuela at hindi pinangalanang nangholdap sa kanya.

Imbes kasi poot ang maramdaman ni Emanuela ay nahulog pa ang loob niya sa nangholdap sa kanyang cellphone.

Ayon sa ulat ng India Times, sa isang media event ikinuwento ni Emanuela ang “first date” niya sa “man of her dreams”.

Naglalakad siya sa kalye kung saan nakatira ang kanyang ex-boyfriend nang sa kasamaang-palad ay naholdap siya.

Tila na-love at first sight umano ang holdaper kay Emanuela.

Ayon sa holdaper, may naramdaman siyang kakaiba matapos niyang makita ang litrato ni Emanuela sa cellphone.

“I was going through a difficult situation because I didn’t have a woman, you know,” aniya.

“When I saw her photo on the phone, I said to myself, ‘What a beautiful brunette; you don’t see a brunette like that every day’ and I regretted stealing it’,” dagdag pa niya.

Ngayon ay mahigit dalawang taon na umanong magkarelasyon ang dalawa. (Issa Santiago)