BBM tikom sa detalye ng China trip ni Digong

Tumangging idetalye ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang lahat ng napag-usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte kaugnay sa naging biyahe nito sa China.

Sa ambush interview sa Pangulo sa Bulacan nitong Lunes nang umaga, sinabi nitong marami silang pinag-usapan ng dating presidente subalit may ibang impormasyon na hindi maaaring isapubliko.

Ibinahagi aniya sa kanya ni ex- President Duterte ang mga napag-usapan nila ni Chinese President Xi Jinping subalit may ilang mga bagay na para na lamang sa kanila ng dating pangulo.

“There are other things na pinag-usapan which I think need to remain confidential. That’s between resident Digong and myself,” anang pangulo.

Binigyang-diiin ng presidente na isinaalang-alang aniya ang operatio­nal aspect ng militar maging ng Coast Guard at ng Philippine Navy kaya hindi maaaring idetalye sa publiko ang mga ito.

“These are operational aspects of our military, our navy, of our Coast Guard kaya mahirap masyadong pag-usapan,” dagdag ng pangulo.

Matatandaang nitong nakalipas na linggo ay bumisita ang dating Pa­ngulo sa Malacañang at nakipagkita kay Presidente Marcos matapos itong bumalik sa Pilipinas mula sa isang linggong biyahe nito sa China at pakikipagkita kay Chinese President Xi Jinping. (Aileen Taliping)

