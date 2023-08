Bato binoldyak DOTr sa P15m spy fund

Kinontra ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang paghingi ng confidential and intelligence fund (CIF) ng Department of Transportation (DOTr) sa 2024.

Sa ilalim ng 2024 proposed national budget, umaabot sa P10.142 ang kabuuang CIF ng mga ahensiya ng gobyerno, kabilang ang P15.6 milyon ng DOTr na pinamumunuan ni Secretary Jaime Bautista.

“‘Yong (Dep’t of) Transportation kailangan pa ba ng intelligence fund iyan? Kung intelligence fund iyan para saan iyan?” pagtatanong ng senador

Aniya, ang dapat lang bigyan ng CIF ay ang Office of the President, Vice President at mga ahensiya ng gobyerno na nakatutok sa seguridad ng Pilipinas. Kahit ang Department of Education (DepEd) na pinamumunuan ni VP Sara Duterte, hindi umano dapat bigyan ng P150 milyong CIF.

Sinabi ni Dela Rosa na magiging inutil ang pangulo kung wala itong CIF. Sa 2024 budget, humihingi ito ng P4.51 bilyon.

“Sayang ang pangulo kung gagawin nating inutil ang pangulo, hindi natin siya bigyan ng pondo. Mahirap sa kanya ang, the buck stops at the president, then hindi natin siya suportahan. Tama rin lang na bigyan siya,” katuwiran ni Dela Rosa.

Kabilang sa mga ahensiya ng gobyerno na humihingi ng CIF sa 2024 ay ang Departments of Natio­nal Defense sa halagang P1.89 billion, Interior and Local Government sa halagang P906.62 million, Department of Justice sa halagang P471.29 million, DICT sa hala­gang P300 million, Department of Finance sa halagang P111 million, Department of Foreign Affairs sa halagang P50 million, Department of Social Welfare and Development sa halagang P18 million at Department of Environment and Natural Resources sa halagang P13.95 million.

Humihingi rin ang Office of the Ombudsman ng P51.468 million, Commission on Audit ng P10 million, at ang Commission on Human Rights ng P1 million.

