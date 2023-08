Badboy MJ humarurot

IPINAMALAS ng kabayong si Badboy MJ ang kanyang husay sa pista matapos nitong angkinin ang panalo sa katatapos na 2023 Phikracom 3-Year-Old Sprint Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Lumargang tersero si Badboy MJ na sinakyan ni jockey PJA Guce, nasa unahan nila ang nagbabakbakan na sina Sandigan at Borrowed Heaven.

Papasok ng far turn ay kumuha ng segundo pwesto si Badboy MJ at papalapit ng huling kurbada ay nasa unahan na ang winning horse.

Pinilit ni Sandigan na makadikit pa sa unahan pero hindi na mapigilan ang pag-arangkada ni Badboy MJ at nanalo ito ng may anim na kabayo ang distansiya.

Inirehistro ni Badboy MJ ang tiyempong 59 segundo sa 1,000-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si FB Dela Cruz ang P900,000 premyo.

Nakopo ng segundong si Sandigan ang P337,500 habang napunta naman sa third at fourth placer na sina Light Bearer at Boat Buying ang P187,500 at P75,000 ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)