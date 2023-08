Aplikasyon sa kuryente subsidy ng More Power arangkada na

Para maabot ang mas maraming Pantawid Pamilyang Pilipino Program(4Ps) members at marginalized sector, nagdeploy ng mga personnel ang More Electric and Power Corporation (More Power) sa mga barangay para tumanggap ng aplikasyon para mabigyan ng diskwento sa singil sa kuryente o ang lifeline rate subsidy sa ilalim ng Epira Law.

Ayon kay More Power President at CEO Roel Castro layon ng kanilang ginawang hakbang na matiyak na mas mapalapit sa marginalized group ang lifeline rate subsidy at marami ang maka-avail nito.

Inabisahan nito ng mga consumers na palagian lamang bisitahin ang kanilang official Facebook page para sa petsa at lugar ng barangay on-site registration.

Ang full rollout ng aplikasyon para sa subsidy ay pinalawig ng DOE hanggang sa buwan ng Setyembre dahil sa mababang turnout ng aplikasyon.

Hinimok ni Castro ang mga eligible applicants na samantalahing makuha na diskuwento lalo at mas pinalapit na ng More Power sa mga residente ang aplikasyon.

Isa sa nakatanggap ng refund ay si Ginang Violeta Evangelista Tiangson, aniya, blessing nyang maituturing ang nakuhang refund na ipambibili nya ng vitamins sa kanyang anak na kidney transplant recipient.