23 taon na! Smart Driving may anniv promo ngayong Agosto

Ipinagdiriwang ngayon ng Smart Driving School ang kanilang ika-23 taon anibersaryo.

Sa 23 taong serbisyo nito’y patuloy na namamayagpag at kinikilala ang Smart Driving dahil sa kahandaan nilang makapaglingkod at makapagbigay ng pinakamahusay na kalidad ng driving lessons mapa-4 wheels driving course man o motorycle riding course.

Ang Smart Driving Corporation ay accredited ng LTO at kinikilala bilang Most Outstanding Driving and Training School mula 2008-2021, at itinalaga sa Hall of Fame bilang Best Driving School sa 11th National Product Quality Excellency Awards 2016.

Pinarangalan din ang Smart na isa sa Top Performing Driving Schools ng LTO Region 4A.

Malaking tulong sa mga motorista at kabawasan sa aksidente sa mga lansangan ang mag-enroll sa mga driving schools gaya ng Smart Driving School dahil sa abot-kayang halaga ay naibibigay ng Smart ang kanilang best quality service sa pamamagitan ng kanilang highly-trained at professional driving instructors, mga modern lecture rooms at latest/brand new training vehicles. Bukod dito ay may mga sarili rin silang training centers.

At dahil paborito nilang buwan ang Agosto, may mga eksklusibo silang promo sa anniv month nilang ito gaya ng ilang diskuwento, licensing assistance, libreng theoretical driving course o TDC sa mga piling courses at iba pa. I-PM lang sila sa www.smartdriving.com.ph para sa karagdagang detalye. Be a SMART Student, Be a SMART Driver!