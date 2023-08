Wetpaks ni Ivana katakam-takam sa mga Italyano

Ang bongga rin siyempre, dahil sa Italy lang naman ang location, ha!

At siyempre, pasyal to the max, at window shopping lang muna, dahil sarado na raw ang mga store noong nagsu-shoot sila.

Anyway, gumanap na nanay at tatay nina Ivana at Mona sina Vicki at Hayden. At bungad pa lang ni Ivana sa mag-asawa, inutusan na agad ni Vicki ang sexy star na takpan ang cleavage.

“Ang mga baby mo lumalabas!” biro ni Vicki kay Ivana.

“Ako na ang magku-close (mga butones ng damit sa upper part) ‘wag si Hayden, at baka delikado!” sabi ni Vicki, na natawa lang si Hayden, sabay tulak ng mahina kay Vicki.

Siyempre, guest din si Mommy Alawi, na sinabihan ni Vicki na magdyowa ng Italyano.

“Mukhang ito (Ivana) ang nagbabalak, eh,” hirit ni Hayden.

“Mama, Papa, I want Italiano! Hahahaha!” sagot naman ni Ivana.

At habang naglalakad sila, panay ang chika ni Ivana na, “Mommy I want boyfriend!”

At sabi naman ni Vicki sa kanya, “Sa ganda ng puwet mo, baka kurutin ang puwet mo ng mga Italyano!”

“Ito (puwet ni Ivana) ang type nila. So Kim Kardashian, watch out!” sabi pa ulit ni Belo.

Bongga, ‘di ba?