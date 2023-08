Trump binalaan ng korte kontra pananakot sa mga hurado, testigo

Nagpalabas ng protection order ang korte laban sa kampo ni da­ting US President Donald Trump matapos umano nitong bantaan sa social media ang ilang hurado at testigo sa kinakaharap niyang kaso.

Unang hinirit ni Jack Smith, ang special counsel na nakatutok sa mga kaso laban kay Trump na humihiling na baligtarin ang resulta ng 2020 election, na magpalabas ang federal judge ng protection order para pigilan din ang dating pangulo na ilantad sa publiko ang ilang detalye tungkol sa kaso.

“If you go after me, I’m coming after you!” ani Trump sa isang post sa Truth Social noong Biyernes.

Sa kanyang pagharap sa korte sa Washington noong Huwebes para maghain ng kanyang not guilty plea, binalaan ito ni magistrate judge, Moxila Upadhyaya, sa pananakot sa mga testigo.

“I want to remind you that it is a crime to try to influence a juror, or to threaten or attempt to bribe a witness or any other person who may have information about your case, or to retaliate against anyone for providing information about your case to the prosecution,” ayon sa hukom.