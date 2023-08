Shaila ibinunyag anak nila ni Rob

Unexpected ang naging pasabog ng former beauty queen na si Shaila Rebortera sa social media dahil isinapubliko nito na may anak na sila ng Kapuso actor na si Rob Gomez.

Sa Facebook ng dating Miss Multinational Philippines 2021 at Miss Millennial Philippines 2018 ng ‘Eat Bulaga’, pinost niya ang photos ng anak nila ni Rob na ang pangalan ay Amelia. Naka-post din ang photo ni Rob na bitbit ang baby girl nila.

“I’ve always been told to wait for the perfect time to tell the world about you. However, I realized, there is no such thing as ‘perfect time’. We only have one life to experience these moments and it is in our hands to make these moments perfect. My life, for the most part, has always been private – but honest. For over a year, I’ve been bursting to show you to the world, and to show you the world. My heart has never known this much love until I had you, my Amelia,” caption ni Shaila.

Bigla ngang nilabas ni Shaila ang pagiging tatay ni Rob pagkatapos itong ma-link sa bida ng teleseryeng ‘Magandang Dilag’ na si Herlene ‘Hipon Girl’ Budol. Naging date kasi ng aktor si Herlene noong GMA Gala 2023.

Inakala ng marami na single pa si Rob at walang issue kung sakaling ligawan niya si Herlene. Pero pinabulaanan niya na nanliligaw siya sa aktres noong ma-interview ang aktor sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’.

“We’re really good friends, and she’s a really, really smart and funny girl, so I’m very lucky to be able to work with her. Nothing beyond work right now,” sey ni Rob.

Dagdag pa ni Rob, meron siyang ibang girl na nililigawan, “Meron po siyempre, kawawa naman tayo kung wala tayong love life. I don’t know if I can disclose it, but we do, we always have someone. Masaya po tayo ngayon. I’m very happy with how everything is going, with work, with my life outside of work. Everything is good, really, really good.”

Kaya naman pala walang nali-link na kahit na sinong babae kay Rob dahil may tinatago pala itong secret lovelife at ngayon ay nilabas pa ni Shaila ang kanilang baby girl.

As of this writing, sinusubukan ng editor naming si Jun Lalin na kunin ang panig ni Rob tungkol sa anak nila ni Shaila at ilalabas din namin ‘yon dito sa Abante.