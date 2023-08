Rachel Donaire binawian ang talunan ding biyenan

Hindi napigilang buweltahan ni Rachel Donaire, maybahay at manager ni four-division men’s pro world boxing champion Nonito “Donaire Jr. nang mabigo rin ang boksingero ng kanyang biyenan na si Nonito Donaire Sr.

Tulad ng kanyang mister olats din na si Mike Plania na sinilat ni Elijah Pierce sa third-round knockout sa super-bantamweight sa Atlanta, Georgia noong Biyernes (Sabado sa Manila).

Karma ang ganti ni Rachel bilang tugon sa prediksyon nang nakakatandang Donaire na mana-knock-out ang 40-anyos na Fil-Am boxer na asawa niya kontra Alejando Santiago ng Mexico nung isang linggo sa United States din.

Nauwi sa 12-round unanimous decision loss ang nakakabatang Donaire kontra Mexican boxer para kopoin ng huli ang bakanteng World Boxing Council bantamweight crown.

Pangalawang sunod na talo ni Nonito Jr. iyon at nabigong mabawi ang koronang minsang hinawakan na rin noon.

“When predicting your son is gonna get knocked out vs Santiago goes karmically wrong within 7 days time,” saad ni Rachel sa kanyang Facebook post nitong Sabado.

Bagsak si Plania (28-3, 15KOs) sa third round sa mala-kidlat na sapak ng Mehikano kahit kinontrol niya ang unang dalawang round ng bakbakan.

(Gerard Arce)