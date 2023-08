PH uutang ng P4B kada araw sa 2024

Batay sa panukalang P5.768 trilyong budget para sa 2024 gagastos ang gobyerno ng P15.8 bilyon kada araw bagama’t ang inaasahan lamang nitong makolekta ay P11.7 bil­yon.

Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto mas madaling maintindihan ang budget kung gagawing arawan ang pagtingin dito.

“In easy to remember figures, this is the lowdown: Gagasta ng P15.8 billion bawat araw. Ngunit P11.7 billion lang ang ka­yang pondohan ng buwis. Kaya may P4 bilyon na dapat utangin. Kada 24 oras,” sabi ni Recto.

Bukod sa pagsisiwalat kung ano ang pagkakagastusan, sinabi ni Recto na maganda rin kung sa­sabihin ng gobyerno kung saan kukunin ang panggastos lalo at ang mga susunod na henerasyon ang papasan dito.

Ayon sa mambabatas, magbabayad ang gobyerno ng P1.8 bilyon kada araw sa 2024 para sa interes ng mga utang nito hindi pa kasali ang pambayad sa prinsipal ng utang.

Ang gugugulin sa personal services sa 2024 ay P1.7 trilyon o P4.6 bilyon kada araw para sa sahod at iba pang benepisyo ng mga empleyado ng gobyerno, at pensiyon ng mga uniformed personnel.

“Ganyan kalaki ang ating payroll at ibang kaakibat na gastos. Kung kada limang oras, mga isang bilyon. Kasi naman marami tayong kawani – sa DepEd na lang ay isang milyon na,” dagdag pa nito.

Inaasahan na makakakolekta ang Bureau of Internal Revenue ng P8.3 bilyon at ang Bureau of Customs ng P2.5 bilyon kada araw sa 2024.

(Billy Begas)