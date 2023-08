PGTI inurong ang petsa ng ICTSI -JPGT Pradera Verde

NI-RESET ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. Linggo (Agosto 6) ang ICTSI (International Container Terminal, Inc.) 2023 Junior Philippine Golf Tour (JPGT) 2023 Series leg Round 3 sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Lubao, Pampanga, sanhi sa patuloy na pagbaha sa kalapit na NLEX-Tulaoc, San Simon ng nasabing lalawigan.

“We have been closely monitoring the traffic situation at NLEX and it has become apparent that the congestion is likely to continue. In this regard, we regret to inform you that the tournament committee has decided to postpone the Junior PGT event (at Pradera Verde) to a later date,” pahayag ng organizer PGTI.

“We apologize for the inconvenience this might have caused you (participants). We will be in touch for further updates regarding the event,” dagdag pa ng organizer.

Nasa 48 players ang nakatakdang magsalpukan para sa mga pangunahing karangalan at puntos sa ranking ng boys 13-14 at 15-18 age categories at girls’ 15-18 play sa Round 3 ng JPGT Series sa ilalim ng 18-hole stroke-play tournament na binuo at tinataguyod ng ICTSI ni sportsman-businessman Don Enrique Anselmo ‘Ricky’ Razon na dinaraos sa iba’t-ibang championship courses.

May kompetisyon din sa serye na drive, chip at putt.

Ayon sa pangasiwaan ng NLEX, ang baha sa naturang lugar ay maaring abutin pa sa maaga ng linggong ito sa kabila na hinarangan na nila ng mga sako ng buhangin at pinasipsip ang tubig.

Ang malakas na mga ulan sa Northern Luzon Luzon at Metro Manila na dala ng bagyong Egay at Falcon at ng southwest monsoon ang nagpabaha sa area.

(Ramil Cruz)